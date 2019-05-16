Belge: Kültür dediğin şeyin iktidarı olmaz

Prof. Dr. Murat Belge İndependent Türkçe'ye verdiği röportajda "Hükümetler demiryolu yapar, liman yapar ama kültür yapmaz." dedi.

İndependent Tükçe'nin "AK Parti 'kültür iktidarı'nı neden kuramadı" sorusunun cevabını aradığı röportaj serisinin ikinci konuğu İletişim Yayınları’nın kurucusu Prof. Dr. Murat Belgeydi. 40 yılı aşkın bir süredir durmadan yazan Belge aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve "çözüm süreci"ne katkı sunmak ve süreci halkla buluşturmak için kurulan Akil İnsanlar Heyetinin içinde de yer aldı.

Kültür dediğin şeyin iktidarı olmaz

"AK Parti 'kültür iktidarı'nı neden kuramadı" sorusunun cevabını veren Belge, “kültürel iktidar” tanımını “oksimoron” kavramıyla açıklıyor: Frenkçeye Yunanca’dan geçen bir kavram var: "Oksimoron. Kendi içinde bir çelişki demek. ‘Bilinen sır’ ifadesindeki gibi. Oysa biliniyorsa sır değildir. Kültürel iktidar kavramı da oksimoron. Kültür dediğin şeyin iktidarı olmaz. Ölçüye de gelmez; iki kilo kültür diyemezsin. Kültürel iktidar diye konuşuluyorsa zaten baştan kültürün ne olduğunu bilmeyen insanların konuştuğunu anlıyoruz." dedi.

Bilgiden yoksunluk kültürel yoksulluk getirir

Kültürün bilgiye dayandığını ve aslında kültür denilen şeyin bilgiden sonra başladığını söyleyen Belge Cumhurbaşkanı’nın seçmen kitlesinin ya da partisinin tabanının kültür aşamasına geçecek bilgilerden büyük ölçüde yoksun olduğundan dolayı ortaya bir kültür çıkmadığını söylüyor.

Hükümetler demiryolu yapar, liman yapar ama kültür yapmaz.

"Hükümetler demiryolu yapar, liman yapar ama kültür yapmaz. Yetkisini aşma eğiliminde olanlar her zaman çıkabilir. Ama yaptığı iş de bir trafik polisliğidir. “Sen dur, sen geç” gibidir yani. Olmayan bir şeyi yaratmak ya da olan bir şeyi yok etmek hükümetlerin elinde değildir." dedi.

"Gereğini yerine getirince Karakoç veya Zarifoğlu oluyorsun"

Bununla birlikte “Kimse muhafazakar olduğu için kültürsüz kalmaya mahkum değil” diyen Belge Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören’den örnekler vererek “Kültürel olmanın siyasi iktidarla ilgisi olmayan, kendi içinde yolları var. Onları yerine getirdiğin zaman bir Sezai Karakoç ya da Cahit Zarifoğlu oluyorsun ama bunu çok az kişi yapıyor” dedi.