FETÖ iddiası neyin nesi? Ekrem İmamoğlu bakanın adını biliyorum dedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ'den yargılanan bir kişiye ifade vermesi için teklif gittiği iddiaları var. İmamoğlu bunu yapanın bir bakan olduğunu iddia etti. Dediğine göre o bakanın kim olduğunu da biliyor.

Eski CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu için düzenlenen anma töreninde konuşan İmamoğlu, “FETÖ sanığı bir tutuklunun, sizin ve Özlem Çerçioğlu’nun adını verirse serbest kalacağına dair mahkemede ifadesi oldu. Bundan sonra sizin tavrınız ne olacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:



-“Tam bir kumpas. Seçime 13-14 gün kala, terörle ilgili suçlanan ve içeride olan bir kişinin yönlendirilmesi çabaları ve bu yönde yapılan çalışmalar, tek tek bunları tarih olarak beyan etmesi, bence şu anki tüm siyasileri zan altında bırakmıştır. Belediye başkanı olacak bir kişinin ya da aday olacak bir kişinin yol haritasına taş koymak için nelerle uğraştığını gösteren çok üzücü bir olay.

"İmamoğlu aleyhine ifade ver" diyen bakan kim?

-Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, ”İmamoğlu aleyhine ifade ver” diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor.