Özkan Doğan: Süper Lig'e yeni yıldızlar gelecek

Menajer Özkan Doğan, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Türk futboluna yeni dünya yıldızlarını kazandırmak istediklerini söyledi.

Daha önce Türk futboluna Samuel Eto'o, Roberto Carlos, Mario Gomez, ve Wesley Sneijder gibi dünya yıldızlarını kazandıran menajer Özkan Doğan, İnternethaber'e açıklamalarda bulundu.

Menajerliğin yalnızca futbolcu üzerinden komisyon kazanmak anlamına gelmediğini ifade eden Doğan, ''Biz futbolcularımızı sadece bir kulübe götürüp oradan komisyon talep etmiyoruz. Futbolcumuzun kariyer planlamasını da yapıyoruz. Spor hukuku, pazarlama ve psikoloji olmak üzere birçok alanda kendimi geliştirdim” dedi.

''Amacımız dünya yıldızlarını yeniden Türk futboluna kazandırmak''

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı olarak menajerlik yaptığını belirten Özkan Doğan, ligin sona ermesinin ardından transfer piyasasının canlanacağının altını çizerken ''Havuzumuda 100'e yakın futbolcu var. Avrupa'da kendisini kanıtlamış göz önünde birçok futbolcuyla ilgilenen kulüpler var. Amacımız dünya yıldızlarını yeniden Türk futboluna kazandırmak ve Türkiye'nin yurt dışındaki imajını artırabilmek.'' dedi.

Vincent Kompany Süper Lig yolunda

Üç büyüklerin yakından takip ettiği ve Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan savunma oyuncusu Vincent Kompany'in Süper Lig'e transferinin mümkün olacağını kaydeden Özkan Doğan, deneyimli oyuncunun Türkiye temsilciliğinin kendisinde olduğunu ifade etti.