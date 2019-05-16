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Kale Kilit'in kurucusu hayatını kaybetti Sadık Özgür kimdir?

Kale Kilit'in kurucusu hayatını kaybetti Sadık Özgür kimdir?

Kale Kilit’in kurucusu iş insanı Sadık Özgür, 89 yaşında hayatını kaybetti. Peki Sadık Özgür kimdir?

Tek torna tezgahı ile kurduğu Kale Kilit markasını dünyanın sayılı kilit markalarından biri yapan Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür; 15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

89 yaşında yaşamını yitiren Sadık Özgür'ün cenazesi, yarın (17 Mayıs) öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

sadık özgür

Sadık Özgür kimdir?
1930 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinin Bayırüstü Köyü'nde doğdu. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Babası öldüğünde henüz dokuz yaşında olan Özgür, yaklaşık 5 sene köyün dana çobanlığını yaptı.

15 yaşından itibaren Divriği Demir Madenlerinde çıraklık kursuna devam ederek tornacılığı öğrendi. 1948 yılında İstanbul'a gelerek, Denizcilik Bankası'na ait Havuzlar Tersanesinde tornacı olarak çalışmaya başladı.

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