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Oruçluyken adet olunca oruç ne zaman bozulur?

Oruçluyken adet olunca oruç ne zaman bozulur?

Ramazan'ın başlaması ile birlikte binlerce vatandaş sorularının cevabı için Diyanet başvurdu. Merak edilen konulardan biri de oruç tutmak için niyet eden bir kadın gün içinde adet olursa orucu bozulur mu? İşte diyanet cevabı...

Ramazan ayında oruçluyken adet olan bir kadının orucu bozulur mu sorusu merak konusu oldu. Diyanet'e göre oruç olan bir kadın gün içinde adet/hayız olursa orucunu bozar ve o günlerin kazasını ilerleyen günlerde yapabilir. Bunun için 61 gün kefaret orucu tutmasına gerek yoktur. 

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, adet konusuyla ilgili olarak şu açıklamaya yer verildi:

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

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