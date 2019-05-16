Zırhlı mobil güvenlik aracı ATEŞ TSK'ya teslim edildi

ASELSAN tarafından sınır gözetleme kapasitesinin artırılması ve kaçakçıların tespit edilmesi amacıyla üretilen 20 zırhlı mobil güvenlik aracı 'Ateş', düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.

Ankara'da, 'Türkiye ve Avrupa Birliği Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Tedarik Projesi' kapsamında üretimi tamamlanan 20 zırhlı mobil güvenlik aracı için ASELSAN'da devir-teslim töreni yapıldı. Törene, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile askeri personel katıldı.



'Sınır güvenliği en yüksek seviyeye çıkarılacak'



Programda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sınır güvenliği alanında yapılan çalışmaları anlattı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ise ülke güvenliğinin en önemli alanlarından birinin sınır güvenliği olduğunu belirterek, Türkiye'nin de bu yolda hızla ilerlediğini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce de, şu an devam eden projelere dikkat çekerek, bu projeler tamamlandığında Türkiye'nin sınır güvenliğini en yüksek seviyeye çıkaracaklarını ifade etti.





İnce ve Karaosmanoğlu arasında protokol



Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir ise, sınır güvenliği konusunun, teknoloji açısından entegre yaklaşım gerektiren bir konu olduğunu kaydetti. Bu tür güvenlik unsurlarının çok çeşitli teknolojik unsurlar içerdiğini belirten Demir, şöyle konuştu:



"Tabi bunların çok sayıda olmasıyla birlikte, karşımıza çok pahalı bir sistem çıkıyor. Şirketlerimizden şöyle bir ricamız var. Savunma sanayinde yerli ve milli ürünlere ağırlık verirken, bunlarını sayısının artmasıyla onlarında gayret göstermelerini ve bu tür teknolojik uygulamalarda bize daha anlamlı, daha karşılanabilir fiyatlar önerdiklerin de bu tür tedbirlerin alınması da çok daha kolay olur. Bu da savunma sanayi olarak kendilerine gösterdiğimiz bir hedef olsun."





Konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu arasında protokol imzalanarak zırhlı mobil güvenlik aracı 'Ateş', İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Daha sonra Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir tarafından bakan yardımcılarına mobil güvenlik aracı Ateş'in maketi hediye edildi.



30 milyon Euro'luk sözleşme imzalandı



Zırhlı mobil güvenlik aracı projesinin yüzde 75'i Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), yüzde 25'i Türkiye Cumhuriyeti tarafından ulusal katkı ile desteklendi. Ana faydalanıcının İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve kullanıcının da Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğu proje kapsamında, 57 adet güvenlik sistemi için toplam bedeli yaklaşık 30 milyon euro olan iki ayrı sözleşme imzalandı.



Aselsan teknolojileriyle donatıldı



Katmerciler şirketi tarafından üretilen Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları'nın kullanıldığı araç üzerindeki elektronik sensörler ve bu sensörlerin bir arada çalışmasını sağlayan güvenlik yönetim yazılımı, ASELSAN tarafından üretildi. Araç, ASELSAN'ın Acar Kara Gözetleme Radarı, Şahingözü-OD Elektro-Optik Sensör Sistemi ve Seda (Yankı) Atış Yeri Tespit Sistemi ile etkin bir sınır güvenliği sağlayacak. Araç üzeri sensörler sayesinde, gece-gündüz olumsuz hava koşullarında askeri birliklerin kısa/orta/uzun menzilde mobil gözetleme ihtiyacı karşılanacak. Radar ile tespit edilen bir hedef ya da atış yeri, tespit sistemiyle tespit edilen bir keskin nişancı atışı sayısal harita üzerinde koordinatlarıyla belirlenerek termal kamera ile gözetlenebilecek ve takip altına alınabilecek. Ayrıca tüm bu görüntüler sürekli kaydedilecek.



Trakyada kullanılacak



Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilen araçların, batı sınırındaki askeri birliklere gönderilecek. Trakya sınırında kullanılacak sistemler sayesinde yasa dışı göçmen ve kaçakçıların tespit edilmesiyle Türkiye-AB sınır hattı güvenliğine katkı sağlanacak.