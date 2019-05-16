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Tarım ve Ormancılık Bakanlığı müjdeyi verdi! Paralar bayramdan önce hesaplarda

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı müjdeyi verdi! Paralar bayramdan önce hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı’na kadar çiftçilere 2.4 milyar liralık “Kütlü Pamuk Destek Ödemesi” yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyadan çiftçilere ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi 622 milyon lira, Kütlü Pamuk Destek Ödemesi olarak  2.4 milyar lira, Çiğ Süt Desteği için de 385 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Ödemelerin ise Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağı belirtildi.

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