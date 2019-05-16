Tarım ve Ormancılık Bakanlığı müjdeyi verdi! Paralar bayramdan önce hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı’na kadar çiftçilere 2.4 milyar liralık “Kütlü Pamuk Destek Ödemesi” yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyadan çiftçilere ödeme yapılacağını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi 622 milyon lira, Kütlü Pamuk Destek Ödemesi olarak 2.4 milyar lira, Çiğ Süt Desteği için de 385 milyon lira ödeneceği belirtildi.
Ödemelerin ise Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağı belirtildi.
Pamuk Üreticimize Müjde!— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) 16 Mayıs 2019
Ramazan Bayramı’na kadar çiftçilerimize;
✅2,4 Milyar TL
“Kütlü Pamuk Desteği Ödemesi” yapıyoruz. pic.twitter.com/cjnqjiTKTo
Çiftçilerimize ve Üreticilerimize Müjde!— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) 16 Mayıs 2019
✅Toplam 3 Milyar 447 Milyon TL’lik
Destek ödemesini Ramazan Bayramı’na kadar yapıyoruz.
Hayırlı Uğurlu Olsun... pic.twitter.com/SUQoCSOFFo
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