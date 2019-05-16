Reina saldırganın eşi ve ev arkadaşına tahliye kararı
Ortaköy'deki eğlence merkezinde yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada saldırgan Abdulkadir Masharipov’un nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı kişi serbest kaldı.
1 Ocak 2017'de yerel saatle 01:15'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy semtinde meydana gelen korkunç terör saldırısı davasında 20 tutuklu sanıktan 2'si bırakıldı.
Eşi ve ev arkadaşına tahliye kararı
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada, saldırgan Abdulkadir Masharipov’un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore tahliye edildi.
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