HABER /  GÜNCEL
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Reina saldırganın eşi ve ev arkadaşına tahliye kararı

Reina saldırganın eşi ve ev arkadaşına tahliye kararı

Ortaköy'deki eğlence merkezinde yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada saldırgan Abdulkadir Masharipov’un nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı kişi serbest kaldı.

1 Ocak 2017'de yerel saatle 01:15'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy semtinde meydana gelen korkunç terör saldırısı davasında 20 tutuklu sanıktan 2'si bırakıldı.

Eşi ve ev arkadaşına tahliye kararı

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada, saldırgan Abdulkadir Masharipov’un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore tahliye edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Başakşehir'de dereden çocuk cesedi çıktı
Foto Galeri Başakşehir'de dereden çocuk cesedi çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şule Çet'in ölümünde bomba ayakkabı detayı
Şule Çet'in ölümünde bomba ayakkabı detayı
İHA'yı UFO zanneden Bursalının güldüren sözleri sosyal medyayı yıktı
İHA'yı UFO zanneden Bursalının güldüren sözleri sosyal medyayı yıktı
Sivas'ta kene kabusu yine baş gösterdi 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta kene kabusu yine baş gösterdi 2 kişi hayatını kaybetti
Tarım ve Ormancılık Bakanlığı müjdeyi verdi! Paralar bayramdan önce hesaplarda
Tarım ve Ormancılık Bakanlığı müjdeyi verdi! Paralar bayramdan önce hesaplarda
Bodrum'da milyon dolarlık Hint düğünü
Bodrum'da milyon dolarlık Hint düğünü
Zırhlı mobil güvenlik aracı ATEŞ TSK'ya teslim edildi
Zırhlı mobil güvenlik aracı ATEŞ TSK'ya teslim edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Kuveyt Türk’ten meraklı kaşiflere kodlama ve robotik eğitimi
Kuveyt Türk’ten meraklı kaşiflere kodlama ve robotik eğitimi
Orucun psikolojik etkisi var! Beyine faydaları da şaşırtıcı
Orucun psikolojik etkisi var! Beyine faydaları da şaşırtıcı
Nurcan Salman kimdir kaç yaşında hangi yarışmaya katıldı
Nurcan Salman kimdir kaç yaşında hangi yarışmaya katıldı
Huawei'nin ilk 5G telefon görüşmesini yapacağı şehir belli oldu
Huawei'nin ilk 5G telefon görüşmesini yapacağı şehir belli oldu
Fitil kullanmak lavman yaptırmak orucu bozar mı Diyanet fetva
Fitil kullanmak lavman yaptırmak orucu bozar mı Diyanet fetva
Pazartesi günü okullar tatil mi 20 Mayıs tatil açıklaması
Pazartesi günü okullar tatil mi 20 Mayıs tatil açıklaması
Oruçluyken adet olunca oruç ne zaman bozulur?
Oruçluyken adet olunca oruç ne zaman bozulur?
Yıldız Asyalı'nın yüzüne ne oldu estetik mi yaptırdı?
Yıldız Asyalı'nın yüzüne ne oldu estetik mi yaptırdı?
Yorumlar