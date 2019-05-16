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İHA'yı UFO zanneden Bursalının güldüren sözleri sosyal medyayı yıktı

İHA'yı UFO zanneden Bursalının güldüren sözleri sosyal medyayı yıktı

İHA'yı UFO zanneden Bursalı vatandaş, video kayda aldığı görüntülerde "Vallahi gördüm bu sefer, Subhanallah, hey yavrum benim" şeklinde tepki vermesi sosyal medyada olay oldu.

Bursa'da birkaç gün önce sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ışıkları yanıp sönen bir cisim gören bir vatandaş cep telefonuyla o anları kayda almak istedi.

Bursalı vatandaşın UFO gördüğünü sanmanın etkisiyle, sarf ettiği sözler komik bir videonun ortaya çıkmasına sebep oldu.

İşte güldüren o görüntüler;

''Vallahi gördüm kuş gibi süzülüyor'' 

Uçan cismi bir yandan çekerken bir yandan da kendi kendine "Vallahi gördüm bu sefer, Subhanallah, hey yavrum benim, he he he, arkadaşlar çok net görüyorum, böyle kuş gibi süzülüp gidiyor, aheste aheste" şeklinde konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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