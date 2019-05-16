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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması: Doğru bulmuyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması: Doğru bulmuyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "YSK de şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YSK'nin İstanbul kararı sonrası YSK üyelerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Şentop, "YSK de şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum." dedi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası, 4'e karşı 7 oyla kararı kabul eden YSK hakimlerini "Çete mensubu" diye tanımlamış yuhalatmıştı.

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