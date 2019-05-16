Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin Halep kentinde bulunan El-Nayrab Filistin mülteci kampının Salı günü bombalanması sonucu kampta kalan 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Suriye’nin Halepkentinde bulunan El-Nayrab Filistin mülteci kampının Salı günü iftar saatinde bombalanması sonucu kampta kalan 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Suriye’nin Halep kentinde, yoğunlukla Filistinli mültecilerin kaldığı El-Nayrab kapının, salı akşamı aileler iftar yapmak için bir araya geldiğinde roketler ile bombalanması sonucu en az 10 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Ölenlerin arasında çocuklar da vardı, bunların en küçüğü ise 6 yaşındaydı. Yaralıların bazılarını durumu ise kritik” denildi.