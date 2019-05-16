Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan iç güvenlik birimleriyle buluştuğu iftar programında 420 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar Erdoğan, TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın yaptığı konuşmayı eleştirdi. Özilhan'ın konuşmasını üzüntüyle dinlediğini aktaran Cumhurbaşkanı ''Türkiye'yi içeriden vuranlara hesap sormasını bilirim'' şeklinde konuştu.

Dışardan vuran vuruyor ama içerden vuranlara günü gelir hesabını sormasını da bilirim diyen Erdoğan 'TÜSİAD niçin istihdama destek vermiyor, bunu hatırlatırım.'' ifadelerini kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iç güvenlik birimleriyle bir araya geldiği iftarda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kasteden katil sürülerinden, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

"Dünyanın 34 farklı ülkesinde, 78 şehitliği olan bir milletiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, şehitleri ile yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan, iman eden bir dinin mensuplarıyız. Biz, Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün ve Yemen'e kadar dünyanın 34 farklı ülkesinde, 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz, İstiklal Marşı'nda bile şehitliği arzulayan, şehitliği taltif eden, şühedanın emanetini evlatlarına hatırlatan bir toplumuz. Bunun için Türkiye, dünyanın en büyük şehitliğidir diyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sıkı kenetlendik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, "Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik." diye konuştu. Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler, bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz."

"TÜSİAD istişare kurulu Başkanı'nın sözlerini üzüntüyle dinledim"

Seçim öncesine yalan yanlış haberlerle insanımızın sinir uçlarıyla oynandığını görüyoruz. Sosyal medyada toplumsal gerilim için çok çaba harcanıyor. Bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır. Seçim güvenliğinin temini konusunda bugüne kadar takdiri şayan başarılar yakalayan emniyet teşkilatımızı yalan yanlış bilgilerle töhmet altında bırakmak mümkün değildir. Dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın, bunu bu şekilde açıklamak istemezdim, buram buram demokrasi hazımsızlığı ve istatistik cinliği yapan konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür. Benzer istatistiklerde Türkiye'nin çok iyi olduğu nice alanlar var. İş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43'üncülüğe çıktık, bunu görmez. Ekonomik endekslerde 180 ülke içinde 68. sıradayız. Bu kişi bizi hep yüzlü sıralarda gösteren istatistik eğrileri üzerinden bize vurmaya çalışır. Beyefendi 12 yıl önce kişi başına milli geliri neydi, bugün ne?

"Gün gelir hesabını sorarım"

Sen o gün ekonomik olarak neredeydin,bugün neredesin? O günden bugüne firman ne kadar büyüdü? Arkadaşların ne kadar güçlendi? Onu hiç masaya yatırmıyorsun. Ben sizin 12 yıl önce durumunuzu, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunu teşhir ederim. Dışardan vuran vuruyor ama içerden vuranlara günü gelir hesabını sormasını da bilirim. TÜSİAD niçin istihdama destek vermiyor, bunu hatırlatırım. Dev fabrikalar var. Ne olur 5-10 tane işsiz alsan. Bunları dert edinmiyorsunuz. Biz TÜSİAD'ın politik tarafgirlikten ziyade Türkiye'nin ekonomik mücadelesine yaptığı katkılarla gündeme gelmesini beklerdim. 1 hatfa önce ziyaretime geldin, sizlerle neleri konuştuk? Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Bu millet sizi kurtarırsa kurtarır.

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ne demişti?

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği YİK Başkanı Tuncay Özilhan, “31 Mart seçimleri her şeyden önce ülkemiz için önemli bir demokrasi sınavı oldu. İktidar, muhalefet, YSK olmak üzere devlet kurumları bu seçimlerde büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır” ifadelerini kullanmıştı