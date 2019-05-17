DHKP-C'li teröristin SIM kartından CHP'li vekil çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te yakalanan iki DHKP-C'li teröristin birinin üzerinden SIM kartın çözümlendiğini söyledi. Soylu, teröristin telefon trafiğinin incelendiğini ve bazı milletvekilleri ile önceden de görüşme yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de yakalanan DHKP-C'li iki teröristlerin telefonlarındaki SIM kartlarının deşifre edildiğini, teröristlerden birinin CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile daha öncede irtibat kurulduğunun tespit edildiğini söyledi. Soylu, aynı teröristin başka vekillerle görüştüğünü bunun olabileceğini ifade etti.

TGRT Haber özel yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin soruları cevapladı. DHKP-C'nin katı bir örgüt olduğunu ve talimatlarla hareket ettiğini söyleyen Soylu, Meclis'te yakalanan iki teröristen birinin CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile daha önce de görüşme sağladığını ifade etti. Soylu şöyle konuştu:

TBMM'deki hadise iki türlü yorumlanabilir, bir oradaki kişinin daha önce Mahmut Tanal'la bir bağlantısı var, olabilir milletvekilidir çağırmış olabilir. Çocuğun telefonunda Mahmut Tanal'ın telefonu aranmış. Başka milletvekilleri de aranmış. Ama aranabilir, oradaki bir kişinin telefonundan milletvekilinin telefonu aranabilir. Burada esas dikkat edilmesi gereken legal yapılanmalar üzerinden bunları gerçekleştirmeye çalışırlar, sürekli. Nuriye Gülmen meselesinde olduğu gibi, katı bir örgüttür DHCKP-C, açlık grevi yapan akademisyenlerden bahsediyorum. Talimatlarından vazgeçmez.

"Mahmut Tanal'ın 'Esas hedef bendim' diye değerlendirme yapması boş bir kelamdır"

Bu güvenlik meselesi, kimseyi fokuslamak, odaklamak doğru olur, ne de artı çıkartmak doğru olur. Ben bunu söylemiyorken, Mahmut Tanal'ın bunu söylemesi boş bir kelamdır. Buna saf bir şekilde bakarsan, milletvekili herkesle görüşebilir. İki başka türlü bakarsan, bunlar kullanmaya açık olan adamlar ararlar, buna aitte kendilerine hedef gösterirler. Orada bu işle ilgilenen insanlar var. DHKP-C ile irtibatta olanlar var, son zamanlarda azaldığını söyleyebilirim. Burada hedef bendim dediğiniz zaman DHKP-C eylem biçimine benzer, nede bizim anlayabildiğimiz bir durum söz konusu. Sadece popilist bir görüş oluşturmak için değerlendirilmiş. Kimsenin haberi olmuyor, Türkiye'de onlarca eylem engelleniyor. Polisin eksikliği var falan deniyor. İstanbul il başkanı biz onları takip ediyoruz, merak etmeyin diyorlar, hakikaten anlamakta zorlanıyor. Bu güvenlik güçlerine şaşı bakış, Türk Polis Teşkilatına bu konuda teşekkür ediyorum, denmesi gerekirken, meseleyi bu tarafa saptırmayı ben ucuzculuk olarak görüyorum.