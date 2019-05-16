HABER /  DÜNYA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde büyük patlama

YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde büyük patlama

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde bir patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde örgütün sözde askeri meclis merkezinde bir patlama yaşandı.

Bomba yüklü araçla yapıldığı tahmin edilen saldırı sonucu olay yerinde büyük çaplı hasar oluştu.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yaptı.

Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
F.Bahçe'nin ilk transferi bitti
F.Bahçe'nin ilk transferi bitti
Kızını taciz eden adamı öldürmüştü! Mahkemede açıkladı
Kızını taciz eden adamı öldürmüştü! Mahkemede açıkladı
İş adamını öldürüp böyle dedi: Günahsız biriydi
İş adamını öldürüp böyle dedi: Günahsız biriydi
19 yaşındaki Zehra yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı
19 yaşındaki Zehra yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı
Doğu Perinçek'ten gündem yaratacak sözler Kırım’ın Rusya’ya katılımını tanımanın tam zamanı
Doğu Perinçek'ten gündem yaratacak sözler Kırım’ın Rusya’ya katılımını tanımanın tam zamanı
PFDK'dan Hasan Kartal'a verdiği ceza belli oldu
PFDK'dan Hasan Kartal'a verdiği ceza belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması: Doğru bulmuyorum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması: Doğru bulmuyorum
Sivas'ta iki kişi hayatını kaybetti! KKKA ihtimali üzerinde duruluyor
Sivas'ta iki kişi hayatını kaybetti! KKKA ihtimali üzerinde duruluyor
Yıldız Asyalı'nın yüzüne ne oldu estetik mi yaptırdı?
Yıldız Asyalı'nın yüzüne ne oldu estetik mi yaptırdı?
Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?
Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?
Reina saldırganın eşi ve ev arkadaşına tahliye kararı
Reina saldırganın eşi ve ev arkadaşına tahliye kararı
EKYS sonuçları sorgulama Müdür Yardımcılığı sınav sonuç bilgisi
EKYS sonuçları sorgulama Müdür Yardımcılığı sınav sonuç bilgisi
Şule Çet'in ölümünde bomba ayakkabı detayı
Şule Çet'in ölümünde bomba ayakkabı detayı
Pazartesi günü okullar tatil mi 20 Mayıs tatil açıklaması
Pazartesi günü okullar tatil mi 20 Mayıs tatil açıklaması
Yorumlar 8 yorum