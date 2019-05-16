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Korkunç kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

Rusya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazayı soruşturan uzmanlar, pilotun hatalı olduğu yönünde şüphelerinin olduğunu açıklamış, Pilot Denis Evdokimov, uçağı otomatik pilotla indirdiği iddialarını ise reddetmişti.

Rusya’da Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla havalanan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Kazada 41 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde uçağın yere temas ettikten sonra havalandığı, ardından kuyruğunun üstüne düştüğü görülüyor.

Kazayı soruşturan uzmanlar, pilotun hatalı olduğu yönünde şüphelerinin olduğunu açıklamış, ticari uçuş yapan pilotların otomatik pilot sistemine çok fazla güvendiklerini ifade etmişlerdi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Kaptan Pilot Denis Evdokimov, uçağı otomatik pilotla indirdiği iddialarını reddetmişti.

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