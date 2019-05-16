Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği ağaç 1300 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki 1300 yaşındaki zeytin ağacından bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında, "Mersin'in Mut ilçesinde 1300 yaşında olan zeytin ağacı var. Onun için Mut'a gitmemiz lazım. O ağacı bir göreceğiz" dedi.

Yerden yüksekliği 5, gövde çapı ise 6 metreyi bulan ağaçtan bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edilirken, bölge halkı Erdoğan'ın ağacı görmeye gelecek olmasından memnun olduklarını söyledi. Öte yandan tarihi ağaçtan toplanan zeytinlerin fabrikada işlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderileceği öğrenildi.

Bakım çalışması başlatıldı

Erdoğan’ın bu konuşması üzerine Haydar Mahallesi'nde hummalı bir çalışma başlatıldı. Mahalle yolları ve zeytin ağacının bulunduğu alanda Mut Belediyesi işçileri bakım çalışmalarına başladı.

Zeytin ağacını yerinde gören Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, “Cumhurbaşkanımızın iftar programında bahsettiği zeytin ağacı Anıtlar Kurulunca anıt ağaç olarak tescil edilmiştir. İnşallah Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Kendisini burada misafir edeceğiz. Zeytin ağacımız yaklaşık 150 ila 200 kilogram zeytin vermektedir. Burada ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanımızı Silifke’ye Yörüklerle birlikte kara çadırımızda iftara davet ediyoruz. 1300 yıllık tarihe sahip olan ağacımızın gövde çapı 8 metre olup birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır” dedi.

Zeytin ağacı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.12.2009 tarih ve 5577 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa gereği “Anıt Ağaç” olarak tecil edilirken, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün 10.02.2010 tarih ve 124 sayılı yazıları ile yaşının 1300 yıl olarak tespit edildiği bildirildi.

Geçen yıl 1300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan 2,5 litre yağ, açık artırmada 20 bin liraya alıcı bulmuştu.