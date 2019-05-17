Saadet'ten İstanbul itirafı: AK Parti'ye biz kaybettirdik

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Hasan Damar, Bursa'da İstanbul seçimlerini yorumladı. Saadet'in adayının 120 bin oy aldığını söyleyen Damar, AK Parti'ye İstanbul'da seçimlerini Saadet Partisi'nin kaybettirdiğini ileri sürdü.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Saadet Partisi hatibi Hasan Damar, AK Parti'ye İstanbul'u kaybettiren partinin Saadet Partisi olduğunu söyledi. SP'nin anahtar parti olduğunu ileri süren Damar, Türkiye'nin en güçlü partisi olduklarını iddia etti.

23 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken Saadet Partili Hasan Damar, AK Parti'ye İstanbul'da oy kaybettirdiklerini söyledi. Bursa'da katıldığı parti toplantısında konuşan Damar, Saadet Partisi'nin seçimlerin anahtar partisi olduğunu bu nedenle en güçlü parti konumunda olduklarını ileri sürdü.

İşte Damar'ın o konuşmasından bazı satır başları:

"İki aydır buradayım. Van'a kadar gittim. Diyarbakır'a kadar gittim, Türkiye'yi dolaştım. Allah'a şükürler olsun, şu anda Türkiye'nin en güçlü partisi Saadet Partisi'dir. Bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü anahtardır anahtar! Türkiye'yi ve İstanbul'u kaybettiren de Saadet Partisi'dir. Bunu herkes bilsin.

"120 bin oy aldık, AK Parti 15 bin oyla kaybetti"

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yoktur dediği zaman biz Esenler'de konuşma yapıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'un başkan adayı yoktur diyordu. 120 bin oy aldı bizim İstanbul başkanımız ve AK Parti de 15 bin oyla seçimi kaybetti. Kaybettiren biziz ve kaybettireceğiz! Hiçbir şansları yoktur, bu hareket anahtardır."