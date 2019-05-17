Cumhurbaşkanı'na özel telefon üreten General Mobile şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına bir sistem güncellemesi gönderen General Mobile, güncellemeyi yapan kişileri Ramazan mesajı ile selamladı.

GM marka telefon modeli olan kullanıcılar, sistem güncellemesini gerçekleştirdikten sonra ''Güncelleme başarılı. Hayırlı Ramazanlar'' mesajı ile karşılaştı. General Mobile'ın bu mesajı birçok kullanıcı tarafından takdir kazandı.

Ülkemizde önemli günleri unutmayan markalar arasında General Mobile'da yer almakta. Buna ek olarak General Mobile’dan 6 taksit kampanyası hala devam etmekte.

6 taksit kampanyası

Peşin fiyatına 6 ay taksit kampanyası ile kullanıcılar GM 9 Pro’yu 282,88 TL, GM 8 Android One’ı 166,33 TL, GM 8 Go’yu ise 133,03 TL taksit ile satın alma fırsatına sahip olacaklar. Kullanıcılar kampanyadan 31 Mayıs 2019 tarihine kadar yararlanabilecek.

En güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciyle buluşturan General Mobile, GM 9 Pro, GM 8 ve GM 8 Go modellerinde Akbank Direkt kullanıcılarına özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunuyor.

General Mobile'ın resmi sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak kampanyada kullanıcılar Akbank Direkt kullanıcı bilgilerini girerek işlemlerini kolayca tamamlayabilecekler. Ödeme işlemleri tamamladıktan sonra www.generalmobile.com/tr‘a yönlendirilen kullanıcılar, ‘peşin fiyatına 6 taksit kampanyası’ sayesinde vade farkını alışveriş tutarında indirim olarak görecekler.