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İmamoğlu'ndan Maslak Metrosu'nda Yıldırım'a gönderme: Aman ha kopya çekmeyin

İmamoğlu'ndan Maslak Metrosu'nda Yıldırım'a gönderme: Aman ha kopya çekmeyin

Ekrem İmamoğlu, Maslak Metrosu'nda öğrencilerle fotoğraf çektirerek "Aman ha kopya çekmeyin, kopya çekecekler var, örnek almasın diyerek Binali Yıldırım'a gönderme yaptı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmasını Maslak Metrosu'na taşıdı. Ayazağa yönünden metroya inen İmamoğlu'nun çevresi, yüzlerce vatandaş tarafından kuşatıldı.

"Kopya çekecekler var, örnek almasın"

Kendisiyle ''selfie'' yarışına girenlerin çoğunlukla üniversite öğrencisi olduğunu öğrenen İmamoğlu, espri yaptı ve rakibi Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: ''Aman ha kopya çekmeyin, kopya çekecekler var, örnek almasın.''

"Başkanım gülümseyin"

İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın vatandaşın, "Başkanım gülümseyin" demesi, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

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