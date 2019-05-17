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Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Anadolu Ajansı
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Kasımpaşa, bugün Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası bugün oynanacak Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçıyla başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Kazım Karabekir)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz açıklanmadı)

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