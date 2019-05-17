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Sürekli bel ağrısı çekiyorsanız ve kambur duruyorsanız buna bakın

Sürekli bel ağrısı çekiyorsanız ve kambur duruyorsanız buna bakın

Doğru kalkıp doğru oturduğunuzdan emin misiniz? Eğer sürekli bel ağrıları yaşıyor, kambur durmaktan şikayet ediyor ve kaslarınızın güçsüzleştiğini hissediyorsanız bu soruları cevaplarken bir kez daha düşünmelisiniz.

Sürekli bel ağrısı ve kamburlaşma şikayetlerinin temel sebebi duruş bozukluğu, duruş bozukluğunun arkasında ise yanlış duruş alışkanlıkları olabilir. Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.
Şenay Şıldır, duruş bozuklukları hakkında önemli bilgiler veriyor.

Duruş bozuklukları nedir?
Kamburluk olarak da adlandırılan duruş bozuklukları, birçok nedene bağlı olarak gelişen ve kişinin omurgasının normal olandan çok daha eğik veya yamuk durması olarak tanımlanabilir. Normal şartlarda hafif bir kamburluk ve belde ise hafif bir çukurluk söz konusudur. Bu çukur ve kamburluğun artması ise duruş bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açar.

Oturma, kalkma, bel, bacak ve kolların dengeli bir duruş sağlayamaması durumuyla özetlenen duruş bozukluklarının sebebi şunlar:
* Yanlış oturma,
* Yanlış uyuma alışkanlıkları,
* Yanlış çalışma,
* Kazalar,
* Yaralanmalar,
* Aşırı kilo,
* Hareketsizlik,
* Zayıflamış kas tonusu,
* Stres sebebiyle meydana gelir.
Duruş bozukluklarının belirtileri nelerdir?
En tipik belirti, vücut ağrılarıdır. Diğer belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir;
- Kol ve omuzda ağrı,
- El ve ayak bileklerinde ağrı,
- Bacaklarda ağrı,
- Kaslarda güçsüzlük,
- Yorgunluk ve halsizlik,
- Sinir sıkışması,
- Başın dik duramaması,
- Omuzlarda düşüklük,
- Kambur duruş,
- Bel ağrıları.

Duruş bozukluğu tedavisi
En etkili tedavi yöntemi, doğru durmayı öğrenmek ve düzenli spor yapmaktır. Yapılan spor kasların kuvvetini arttırarak dik durmayı kolaylaştırır. Doğru durmayı, oturmayı ve kalkmayı öğrenmek ve hayata dahil etmek daha mümkün hale gelir. Ayrıca tedavi için korseler ve fizik
tedavi de tercih edilebilir.

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