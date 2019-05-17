Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriyeli" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemize sığınan 3,6 milyon mülteciden 320 bini, mücadelemiz sayesinde tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İç Güvenlik Birimleri ile düzenlenen iftar programında konuştu.

"Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir"

Erdoğan, Biz Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz İstiklal Marşı'nda bile şehitliği özleyen, şühedayı hatırlatan bir toplumuz. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir diyoruz" açıklaması yaptı.

"Teröristlere çok büyük zayiatlar verdirdik"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp, adalete teslim ettik. Bu milletin değerlerine kasteden katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Teröristlere çok büyük zayiatlar verdirdik. Son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Terörist rakamını 700'lere kadar düşürdük. Örgüte katılanların sayısında ve terör örgütünün kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı.