Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.