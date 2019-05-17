Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, iç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İstanbul'da öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı görülmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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