Gelecekte hangi meslekler popüler olacak?

Gelecekte hangi meslekler popüler olacak?

Çoğu insan bu önemin farkına varmadan tercih ettiği meslek dallarında daha sonra mutsuz olabiliyor. Meslek seçimlerimizde bir diğer önemli nokta da söz konusu mesleğin günümüzde ve gelecekte iyi bir getirisi olup olmayacağı.

Gelecekte hangi meslekler popüler olacak? - Sayfa 1

Kimi meslekler her daim kendini geliştiren teknoloji nedeniyle eriyip giderken kimi meslekler de bu rüzgâra kendilerini adapte edebiliyor. 

İşte gelecekte adını daha sık duyacağımız meslekler...

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Gelecekte hangi meslekler popüler olacak? - Sayfa 2

Aktüerya Uzmanlığı :Aktüerya uzmanları insanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapar.

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Gelecekte hangi meslekler popüler olacak? - Sayfa 3

Yapay Zeka Uzmanları:Gelişen teknolojiyle birlikte robotların hayatımıza dahil olması artık kaçınılmaz.

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Gelecekte hangi meslekler popüler olacak? - Sayfa 4

Önümüzdeki 30 yılda bu alanda büyük bir ilerleme kaydedileceğini düşünürsek robot yazılımları ve modelleme yapmak için yapay zeka uzmanlarına ihtiyaç doğuyor.

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