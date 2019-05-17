Kameni Fenerbahçe'nin başına bela oldu

Fenerbahçe'de Kameni, kulübün tüm uzlaşma çabalarına rağmen yıllık ücretinde indirim yapmıyor.

Geçen yıl transfer edilen ve bu sezon başında TFF’ye gönderilen oyuncu listesinde adı yer almayan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni takımda kalmakta ısrarcı.

Kadro dışı kalmasına rağmen 2.2 milyon Euro’luk senelik ücretini almaya devam eden Kamerunlu kaleci, Sarı- Lacivertli yönetimle anlaşamadı.

Yönetimin uzlaşma talebini geri çeviren 35 yaşındaki file bekçisi, önümüzdeki sezon da 2.2 milyon Euro’luk yıllık ücretini almakta diretiyor.