HABER /  FENERBAHÇE

Kameni Fenerbahçe'nin başına bela oldu

Kameni Fenerbahçe'nin başına bela oldu

Fenerbahçe'de Kameni, kulübün tüm uzlaşma çabalarına rağmen yıllık ücretinde indirim yapmıyor.

Geçen yıl transfer edilen ve bu sezon başında TFF’ye gönderilen oyuncu listesinde adı yer almayan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni takımda kalmakta ısrarcı.

Kadro dışı kalmasına rağmen 2.2 milyon Euro’luk senelik ücretini almaya devam eden Kamerunlu kaleci, Sarı- Lacivertli yönetimle anlaşamadı.

Yönetimin uzlaşma talebini geri çeviren 35 yaşındaki file bekçisi, önümüzdeki sezon da 2.2 milyon Euro’luk yıllık ücretini almakta diretiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ operasyonu! 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ operasyonu! 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
İmamoğlu'ndan Maslak Metrosu'nda Yıldırım'a gönderme: Aman ha kopya çekmeyin
İmamoğlu'ndan Maslak Metrosu'nda Yıldırım'a gönderme: Aman ha kopya çekmeyin
ABD'den Türkiye'ye büyük jest: Gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi
ABD'den Türkiye'ye büyük jest: Gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriyeli" açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriyeli" açıklaması!
EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor!
EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor
Sürekli bel ağrısı çekiyorsanız ve kambur duruyorsanız buna bakın
Sürekli bel ağrısı çekiyorsanız ve kambur duruyorsanız buna bakın
Fitil kullanmak lavman yaptırmak orucu bozar mı Diyanet fetva
Fitil kullanmak lavman yaptırmak orucu bozar mı Diyanet fetva
Liseli ergen protestosuna Yıldırım'dan alkışlı cevap
Liseli ergen protestosuna Yıldırım'dan alkışlı cevap
Cumhurbaşkanı'na özel telefon üreten General Mobile şaşırttı
Cumhurbaşkanı'na özel telefon üreten General Mobile şaşırttı
19 Mayıs hangi güne denk geliyor resmi tatil mi?
19 Mayıs hangi güne denk geliyor resmi tatil mi?
Saadet'ten İstanbul itirafı: AK Parti'ye biz kaybettirdik
Saadet'ten İstanbul itirafı: AK Parti'ye biz kaybettirdik
AUZEF sonuçları 2019 AKSİS girişi ile sınav sonuç sorgulama
AUZEF sonuçları 2019 AKSİS girişi ile sınav sonuç sorgulama
Yorumlar