TSK'dan PKK'ya peş peşe operasyonlar 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' bildirildi.

Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Eruh kırsalında İl andarma Komutanlığının operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.