Obezitenin neden olduğu bu ciddi sağlık sorunlarına dikkat edin

Obezitenin (şişmanlık) çok sayıda farklı sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Özer, uyarılarda bulundu.

Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır.

Büyük Anadolu Hastaneleri Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Özer, obezitenin neden olduğu sağlık sorunları hakkında bilgi vererek obezite tedavisindeki yeterli ve dengeli beslenmenin yaşam kalitesini yükselttiğine dikkat çekti.

Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları

Obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarını sıralayan Uzm. Dr. Hatice Özer, “İnsülin direnci -hiperinsülinemi, tip 2 diabetes mellitus (Şeker Hastalığı), Hipertansiyon( yüksek tansiyon), Koroner arter hastalığı, Hiperlipidemi- Hipertrigliseridemi (kan yağlarının yükselmesi), metabolik sendrom, safra kesesi hastalıkları, bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri), osteoartrit (eklemlerde kireçlenme), felç, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, astım, solunum zorluğu, gebelik komplikasyonları, adet düzensizlikleri, aşırı kıllanma, ameliyat risklerinin artması, ruhsal sorunlar (anoreksiya nevroza (yemek yememe) veya blumia nevroza (kusarak yediği besinlerden yararlanmama), binge eating (tıkınırcasına yeme), gece yeme sendromu gibi ortaya çıkabilir veya bir şeyi daha fazla yiyerek psikolojik doyum sağlamaya çalışma), toplumsal uyumsuzluklar yalnız kalma isteği, özellikle sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve kazanma sonucunda deri altı yağ dokusunun fazla olması nedeniyle deri enfeksiyonları, kasıklarda ve ayaklarda mantar enfeksiyonları, kas-iskelet sistemi problemleridir” dedi.

Tedavi süreci takip edilmeli

“Benim kilom yok” demek yerine mutlaka bir uzman doktor tarafından vücut kitle indeksine bakılması gerektiğini belirten Dr. Hatice Özer, vücut ağırlığının 6 aylık dönemde yüzde 10 azalması, obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli yarar sağladığını belirterek tedavi sürecinin mutlaka iyi takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.