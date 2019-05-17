Çikolata kisti olanlar hamile kalabilir mi? Uzmanlar müjdeyi verdi

Tedavi ile çikolata kistinin anne olmaya engel olamayacağını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, açıklamalarda bulundu.

Çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşayan kadınların yüzde 15-17’sinde çikolata kistlerine rastlanıyor. Peki çikolata kisti nedir? Çikolata kisti (Endometriozis), yumurtalıklarda, fallop tüplerinde veya karın boşluğu gibi uterus dışındaki bölgelerde uterus iç yüzeyini döşeyen endometrial dokunun varlığı ile karakterize kronik bir hastalıktır.

Bazı hastalarda kronik ağrıyla kendini belli eden kistler, bazılarındaysa bulgu vermiyor. Farklı formları bulunan bu kistler; sadece karın zarını kaplayabilir, yumurtalıklarda kistleşme yapabilir veya karın içerisinde rahim, bağırsaklar, yumurtalıklar ve pek çok organa yansıyabilir.

“Genital sistemin normalden farklı anatomik yapısı, çikolata kistlerinin karın içinde küçük odaklar oluşturup, tüplerin uçlarını kapatması ve yine kistlerin yumurta kalitesi ile rahim duvarı üzerindeki olumsuz etkileri çocuk sahibi olmanın önüne geçiyor” şeklinde konuşan Kübra Boynukalın, tedavi seçeneklerini de sıraladı:

“Ağrısı ve çikolata kisti olan hastalarda ilk seçeneğimiz, medikal tedaviler. Ağrının üstesinden gelemezsek, cerrahi müdahaleye başvuruyoruz. Cerrahinin ne zaman ve ne kadar kapsamlı yapılacağı hastanın çocuk sahibi olup olmadığına, yumurtalık rezervinin durumuna, daha önce bu tarz bir ameliyat geçirip geçirmediğine bağlı olarak değişiyor.”