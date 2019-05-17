HABER /  SAĞLIK

Çikolata kisti olanlar hamile kalabilir mi? Uzmanlar müjdeyi verdi

Çikolata kisti olanlar hamile kalabilir mi? Uzmanlar müjdeyi verdi

Tedavi ile çikolata kistinin anne olmaya engel olamayacağını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, açıklamalarda bulundu.

Çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşayan kadınların yüzde 15-17’sinde çikolata kistlerine rastlanıyor. Peki çikolata kisti nedir? Çikolata kisti (Endometriozis), yumurtalıklarda, fallop tüplerinde veya karın boşluğu gibi uterus dışındaki bölgelerde uterus iç yüzeyini döşeyen endometrial dokunun varlığı ile karakterize kronik bir hastalıktır.

Bazı hastalarda kronik ağrıyla kendini belli eden kistler, bazılarındaysa bulgu vermiyor. Farklı formları bulunan bu kistler; sadece karın zarını kaplayabilir, yumurtalıklarda kistleşme yapabilir veya karın içerisinde rahim, bağırsaklar, yumurtalıklar ve pek çok organa yansıyabilir. 

çikolata kisti

“Genital sistemin normalden farklı anatomik yapısı, çikolata kistlerinin karın içinde küçük odaklar oluşturup, tüplerin uçlarını kapatması ve yine kistlerin yumurta kalitesi ile rahim duvarı üzerindeki olumsuz etkileri çocuk sahibi olmanın önüne geçiyor” şeklinde konuşan Kübra Boynukalın, tedavi seçeneklerini de sıraladı:

“Ağrısı ve çikolata kisti olan hastalarda ilk seçeneğimiz, medikal tedaviler. Ağrının üstesinden gelemezsek, cerrahi müdahaleye başvuruyoruz. Cerrahinin ne zaman ve ne kadar kapsamlı yapılacağı hastanın çocuk sahibi olup olmadığına, yumurtalık rezervinin durumuna, daha önce bu tarz bir ameliyat geçirip geçirmediğine bağlı olarak değişiyor.” 

SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta gündem Kenan Karaman
Beşiktaş'ta gündem Kenan Karaman
TSK'dan PKK'ya peş peşe operasyonlar 3 terörist öldürüldü
TSK'dan PKK'ya peş peşe operasyonlar 3 terörist öldürüldü
Beşiktaş, Lens'ten kurtulmak istiyor
Beşiktaş, Lens'ten kurtulmak istiyor
Beyaz Saray, Pentagon ve CIA alarma geçti! "İran, ABD'ye saldırmak için hazırlanıyor"
Beyaz Saray, Pentagon ve CIA alarma geçti! "İran, ABD'ye saldırmak için hazırlanıyor"
Samsunpor Başkanı İsmail Uyanık'tan Aykut Kocaman itirafı
Samsunpor Başkanı İsmail Uyanık'tan Aykut Kocaman itirafı
Chp'nin istifa ettirdiği 11 bin 500 kişi!
Chp'nin istifa ettirdiği 11 bin 500 kişi!
ÖNCEKİ HABERLER
Ara tatiller 4'e yükseldi, turizmciler sevindi
Ara tatiller 4'e yükseldi, turizmciler sevindi
Hande Ünsal kaç yaşında Niran Ünsal'ın kızı kimdir?
Hande Ünsal kaç yaşında Niran Ünsal'ın kızı kimdir?
Fitil kullanmak lavman yaptırmak orucu bozar mı Diyanet fetva
Fitil kullanmak lavman yaptırmak orucu bozar mı Diyanet fetva
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
Rızık duası cuma namazından sonra kaç kere okunmalı?
Rızık duası cuma namazından sonra kaç kere okunmalı?
Seksi oyuncu Amber Heard 'Sütyen sevmeyen ünlüler' kervanına katıldı
Seksi oyuncu Amber Heard 'Sütyen sevmeyen ünlüler' kervanına katıldı
Öğretmenler tatilde de ek ders ücreti alabilecek mi İşte yanıtı
Öğretmenler tatilde de ek ders ücreti alabilecek mi İşte yanıtı
Oruçluyken adet olunca oruç ne zaman bozulur?
Oruçluyken adet olunca oruç ne zaman bozulur?
Yorumlar