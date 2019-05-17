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Ara tatiller 4'e yükseldi, turizmciler sevindi

Ara tatiller 4'e yükseldi, turizmciler sevindi

Milli Eğitim Bakanlığı takvimini yeniden düzenleyerek bir öğretim döneminde ara tatillerin kasım ve nisan aylarında da birer hafta olmak üzere 4'e çıkarmıştı. Bu haber en çok turizmciyi sevindirdi.

Kuzey Ege'de aralarında termal otellerinde bulunduğu ve 12 ay hizmet veren turizmciler bu uygulamadan memnuniyetlerini ifade ettiler. 

2019-2020 Eğitim ve öğretim yılında hayata geçirilmesi beklenen bir yaz, bir yarıyıl ve iki ara tatilli sistem öğrencileri olduğu kadar turizmcileri de sevindirdi. Özellikle Kasım ve Nisan ayındaki ara tatilleri ölü sezon olarak nitelendirilen aylarda bir canlılığa sebep olması bekleniyor. 

Edremit'te bir Otelin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağız Öngen “Turizmi 12 aya yayabilmek sektörde herkesin en büyük hedefi. Bu vesile ile bu karar bizim için çok faydalı oldu. Şubat tatili bizim gibi özelikle termal otellerin, kış turizmi yapan otellerin en kıymetli zamanlarında biriydi. Bunun dört tarihe yayılması bir kasım ayında birde nisan başlarında turizmin ölü diyebileceğimiz zamanlarında böyle bir tatil bizler için çok iyi olacak. Hem de ekonomiye ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu karar çok memnuniyet ile karşıladık.” dedi.

Edremit'te bir Otelin Genel Müdürü Ceyhun Özsan “Özellikle termal turizm tesislerini ümütlendirdiğini, heyecan verdiğini ve sektör adına sevindirici olduğunu söylemek isterim. Bizde çok mutlu olduk. Turizmin çeşitlendirilmesi anlamında tatillerin de peryodik olarak dörde bölünmesi özellikle kış turizmi yapan tesislerde olumlu bir ivme etkisi gösterecektir. Biz bu haberden çok mutlu olduk”dedi. 

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