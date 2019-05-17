Yerli otomobilde yeni gelişme TOBB Erdoğan'a sunum yaptı

Yerli otomobil projesinin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye'nin Otomobili' projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı.
Ankara Atakule'de 28 Mart'ta gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili' projesinin yavaş ilerlemesinden şikayet etmişti.
Sunum yapıldı
Eleştirilerin ardından projenin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,Twitter hesabından projeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’a Türkiye’nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız. pic.twitter.com/dZNTLDfjK5— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) 16 Mayıs 2019
Görüşmeye ilişkin fotoğraf yayınlayan Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a Türkiye'nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız" açıklamasını yaptı.
Babayiğitlere sitem etmişti
Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yerli otomobilde sürecin yavaş ilerlemesine sitem etmiş, "Yerli otomobilde biraz gevşeme var. Bizi oyalamasınlar gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.