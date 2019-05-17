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Yerli otomobilde yeni gelişme TOBB Erdoğan'a sunum yaptı

Yerli otomobilde yeni gelişme TOBB Erdoğan'a sunum yaptı

Yerli otomobil projesinin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye'nin Otomobili' projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı.

Ankara Atakule'de 28 Mart'ta gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili' projesinin yavaş ilerlemesinden şikayet etmişti.

Sunum yapıldı

Eleştirilerin ardından projenin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,Twitter hesabından projeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı. 

Görüşmeye ilişkin fotoğraf yayınlayan Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a Türkiye'nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız" açıklamasını yaptı. 

Babayiğitlere sitem etmişti

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yerli otomobilde sürecin yavaş ilerlemesine sitem etmiş,  "Yerli otomobilde biraz gevşeme var. Bizi oyalamasınlar gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.

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