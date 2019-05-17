Fehmi Koru'dan yeni partiye karşı çıkanlara dikkat çeken uyarı!

Usta gazeteci Fehmi Koru bugün köşesinde Davutoğlu, Gül ve Babacan’ın kuracağı iddia edilen yeni partiye karşı çıkanları uyardı.

Türkiye siyasetinde İstanbul seçimleri dışında en çok konuşulan konu şüphesiz ki Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı iddia edilen yeni parti parti oldu.

Davutoğlu’nun yeni partiyi Diyarbakır’da duyuracağı konuşulurken Gül ve Babacan cephesinden henüz bir haber yok.

Bugün usta gazeteci Fehmi Koru köşesinde bu konuyu ele aldı. Yeni partinin AK Parti’ye zarar vereceğini savunanlara MHP İYİ Parti örneğini vererek ve İYİ Parti’nin varlığının MHP’ye zarar vermediğini aksine her iki partinin de ittifak yaptıkları partileri dönüştürdüklerini, CHP’nin Ankara için Mansur Yavaş’ı aday göstermesinin buna en iyi örnek olduğunu söyledi.

Yeni parti oluşumuna kötü gözle bakanları uyarıyorum

Koru yeni parti iddialarına tepki gösterenlere ''Yeni parti oluşumuna kötü gözle bakanları uyarıyorum, Farklılıkların siyasette ayrı çatı altında temsili yararlıdır’’ diyerek uyardı.

Kraldan fazla kralcı olan bir çevre saldırılara başlıyor

AK Parti ile irtibatı bilinen bazı isimlerin yeni parti oluşumu için çalıştıkları ne zaman gündeme gelse, iktidar cephesinden hemen itirazlar yükseliyor diyen Koru; ''kraldan fazla kralcı olan bir çevre, derhal böyle bir işe soyunacağını duydukları kişilere yönelik saldırılara başlıyor’’ dedi.

MHP-İYİ Parti ile yaşanan başarıyı gözden kaçırmayın!

MHP-İYİ Parti ile yaşanan ‘başarı’yı gözden kaçırmayın tavsiyesinde bulunan Koru; ''oysa gerçek ortada farklılıkların kendilerine ait çatılar altında buluşmaları her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil’’ ifadelerini kullandı.

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