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Kocaeli'de FETÖ'nün TUBİTAK yapılanmasına operasyon!

Kocaeli'de FETÖ'nün TUBİTAK yapılanmasına operasyon!

FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan biri aktif görevdeki 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. 


Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin aktif görevde olduğu, diğerlerinin ise daha önce ihraç edildiği öğrenilmişti. 

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