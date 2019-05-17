Dilber Ay'ın eşi günler sonra herşeyi anlattı! Meğer böyle ölmüş

Ellerimde öldü: Ameliyat oldu ve 12 gün hastanede yattı. Ben de gece gündüz onunla kaldım. Ameliyattan sonra kasında geçici bir zedelenme olmuş. Ayağında bir şişlik olduğunu fark ettim hastaneye gittiğimiz de damar tıkanıklığı dediler. O günden sonra da vefat etti. Ellerimde öldü.