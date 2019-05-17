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İstanbul seçimi ile ilgili konuşan Koray Aydın: İyi Parti olmasaydı...

İstanbul seçimi ile ilgili konuşan Koray Aydın: İyi Parti olmasaydı...

Haber Türk'ten Kübra Par'a konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray aydın İyi Parti'nin seçim performansını değerlendirdi.

Kübra Par'ın İyi Parti'nin seçim performansını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna "İYİ Parti olmasaydı, Türkiye'de bugünkü siyasi tablo çıkar mıydı ortaya? Ankara'ya verilen katkının anlaşılması açısından söylüyorum. Bütün illeri analiz ettiğinizde İYİ Parti oyun kurucu olma özelliği taşıyor. Genel başkanımızın öngörüsüyle bir oyun kurduk. Bunun da Türk siyasi hayatına güç ve renk kattığını ve büyük bir değişime neden olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti'nin iktidar alternatifi olacağına inanıyorum" cevabını verdi.

Dağdan beslenen anlayışla siyaset yapılmaz

Ayrıca HDP ile ilgili görüşlerini bildiren Koray Aydın "HDP kanunlarla kurulmuş bir parti. Ancak bir problemi var. Bu problemini çözmesi lazım. Demokratik düzen ve aks üzerinde siyaset yaparken, dağ kadrosuyla, PKK'yla arasına duvaar örerek kendi kararlarıyla ayakta durmak, uygulamak gibi bir durumu gerçekleştiremeyeceği müddetçe hep tartışılan bir pozisyontda kalır. HDP'nin kendisine istikamet ve yön belirlemek zorundadır. Bu olmadığı takdirde biz de parti olarak şüpheyle bakarız. Bakıyoruz zaten. Dağdan beslenen anlayışla siyaset yapmak demokratik ülkede mümkün değildir. Bir siyasi partinin terörden arındırarak bağımsız hareket etme özelliğini kazanması gerekir."

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