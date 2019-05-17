Cem Yılmaz 'ahlaksız buluyorum' deyip isyan etti: 1 tane oyumuz var
Cem Yılmaz, CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu'na "her şey güzel olacak" sloganıyla verdiği desteğin ardından gelen eleştirilere, "1 tane oyumuz var gidip sandığa atıyoruz, nedir bu topyekün saldırı gerçekten akıl alır şey değil" diyerek sert tepki gösterdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek paylaşımlarının ardından, kendisini hedef alanlara sosyal medya üzerinden cevap verdi.
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Cem Yılmaz, mesajında “Sosyal medyada bu aralar altında imzam olan garip garip şeyler dolaştırıyorlar…
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Sonra da ‘vay ne demiş’ diyerek benden düşman yaratıyorlar.
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Gerçekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum” dedi.
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