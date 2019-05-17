Yönetime isim verdi! İşte Lucescu'nun ilk transferi

Beşiktaş'la anlaşmaya varan Lucescu, siyah-beyazlı yönetimden Fortuna Düsseldorf'un orta sahası Kenan Karaman'ın transfer edilmesini istedi.

Almanya’daki Türk kökenli oyunculara ilgisini sürdüren Beşiktaş, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun tavsiyesiyle Fortuna Düsseldorf’ta oynayan Kenan Karaman’ı transfer listesine aldı.

Takımıın yaş ortalamasını düşürme ve maliyetleri azaltma planları kapsamında Almanya'da Bundesliga'dan alt liglere kadar kadar gurbetçi oyuncuları araştıran Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'un orta sahası Kenan Karaman'la ciddi bir şekilde ilgileniyor.

''Takıma büyük fayda sağlar"

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcuyu öneren isim ise siyah-beyazlıların en güçlü hoca adayları arasında yer alan Mircea Lucescu... Rumen teknik adamın, Türkiye Milli Takımı'na kazandırdığı Kenan Karaman için Başkan Fikret Orman ve ekibine, "Kaliteli ve geleceği olan bir futbolcu. Takıma büyük fayda sağlar" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.