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Fenerbahçe'de kongre tarihleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de kongre tarihleri belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, tüzük değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul ve olağan mali genel kurul tarihlerini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, mevcut tüzüğün çeşitli hükümlerinin tadiline ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının 31 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacağı duyuruldu.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 16 Haziran Pazar günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği aktarıldı.

Öte yandan olağan mali genel kurul toplantısının ise 31 Mayıs Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te yapılacağı açıklandı.

Mali kongrenin ilk toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 16 Haziran Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.

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