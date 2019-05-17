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Adana'da üretilen sezonun ilk buğdayı Gaziantep'te satıldı

Adana'da üretilen sezonun ilk buğdayı Gaziantep'te satıldı

Karataş ilçesinde yetiştirilerek Gaziantep’e getirilen sezonun ilk buğdayı kilogramı 1,46 liradan alıcı buldu

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Haylazlı Mahallesi'nde Emin Aksoy tarafından yaklaşık 52 dönüm araziden hasadı yapılan 2019 yılının ilk mahsul buğdayı, piyasaya sürülmek üzere Gaziantep’e getirildi.

Kilogramı 1,46 liradan alıcı buldu

GTB hububat ve bakliyat satış salonlarında, Güneş Tarım Ürünlerinin sahibi Kemal Güneş ve Erol Benli tarafından sabah seansında satışa sunulan yılın ilk buğdayı, tüccar ve işletmecilerden yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 28 ton ekmeklik buğday, kilogramı 1,46 liradan alıcı buldu.

Yılın ilk buğday satışı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen tüccar Kemal Güneş, hasat sezonunun ilk mahsul buğdayının genelde Adana’nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde yetiştirilerek Gaziantep’e getirildiğini belirtti.

Geçen yıl ilk buğday satışını da kendilerinin yaptığını anımsatan Güneş, şunları kaydetti:

“Geçen sezonun ilk hasat buğday 5 Mayıs'ta Yumurtalık ilçesinden şehrimize getirilmişti. Bu sene hava şartlarından ve yağışların fazla olmasından dolayı ilk mahsul buğday yaklaşık 10 günlük gecikmeyle diğer bir Adana ilçesi Karataş’tan şehrimize getirildi. Üreticimiz yaklaşık 52 dönüm tarla üzerinde ekimini yaptığı ürününü normal hasat sezonundan yaklaşık 20-30 gün önce hasat ederek Gaziantep’e getirdi. GTB hububat-bakliyat salonlarında satışa sunduğumuz ürünümüz kilogramı 1 lira 46 kuruştan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki bir un fabrikasına satıldı." 

Yeni hasat sezonu başladı

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yeni hasat sezonunun bol kazançlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

GTB’de işlem gören yılın ilk buğdayıyla artık yeni hasat sezonuna ilk adımların atıldığını kaydeden Akıncı, "Çiftçilerimiz binbir emek ve alın teri dökerek ürettikleri ürünlerini önümüzdeki günler içinde hasat etmeye başlayacak. Yeni üretim sezonunun ülkemiz ve şehrimiz adına bol kazançlı ve bereketli geçmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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