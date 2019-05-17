Nagehan Alçı'dan bomba "Öcalan ve AK Parti" iddiası: Dediğim yine oluyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili "Hükümet Kürtleri kazanmak için yeniden adımlar atmaya başlayabilir, bu görüşme bunun işareti, demiştim. Dediğim yine oluyor" değerlendirmesi yaptı.

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarını değerlendiren Nagehan Alçı, Öcalan konusunda söylediklerinin doğru çıktığını belirterek ancak yeniden bir çözüm sürecinin başlamadığını vurguladı.

"Hükümet Kürtleri kazanmak için yeniden adımlar atmaya başlayabilir"

(...) Alçı'nın "Öcalan konusunda söylediklerim oluyor" başlıklı yazısında "Ben 6 Mayıs akşamı katıldığım televizyon programında, YSK kararının açıklandığı gün Öcalan’ın avukatları ile 8 yıl aradan sonra görüşüp bu görüşmenin basınla paylaşılmasının çok önemli ve manalı olduğunu söylemiş ve 'Hükümet Kürtleri kazanmak için yeniden adımlar atmaya başlayabilir, bu görüşme bunun işareti' demiştim" ifadelerini kullandı.

"Fakat bu yeniden bir çözüm süreci değil"

(...) Alçı, "Dediğim yine oluyor. Abdulhamit Gül’ün açıklaması havanın değiştiğini kanıtlıyor. Fakat bu yeniden bir çözüm süreci değil. Devlet ile Öcalan arasında bir kapı aralanıyor. Ben bu durumun Türkiye’nin menfaatine olduğu kanaatindeyim" diye yazdı.

"Bakın HDP, Kandil vs. demiyorum"

"Öte yandan o gün Abdullah Öcalan’ın eğilimleri ile ilgili de bazı şeyler söylemiştim" diyen Alçı, sözlerini şöyle sürdürdü: Onlar da son derece somut bilgiydi. Bakın HDP, Kandil vs. demiyorum. Onların düşüncelerini ve ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama diğer konuda boşuna bir şey söylemediğimi okurlarım bilecektir.

Alçı'nın ilgili yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz...

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