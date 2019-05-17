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Bakan Ruhsar Pekcan'dan ABD'nin vergi indirimi açıklaması

Bakan Ruhsar Pekcan'dan ABD'nin vergi indirimi açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD’nin Türkiye'den çelik ithalatında vergiyi yüzde 25'e indirmesi olumlu. Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kalkması.

ABD, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50'lik vergiyi yüzde 25'e indirdi. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan bir değerlendirme geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Pekcan, "ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır" dedi.

Pekcan Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılmasına yönelik karar için ise şunları kaydetti:

"Ayrıca, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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