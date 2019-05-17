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Zonguldak'ta maden ocağında göçük acı haber geldi

Zonguldak'ta maden ocağında göçük acı haber geldi

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. 

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Göçükte mahsur kalan Taner Nasuhoğlu, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Nasuhoğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 

Polis ve jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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