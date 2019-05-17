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Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi Samsun'da açıklanacak

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi Samsun'da açıklanacak

TOBB ve TEPAV'ın organizasyonunda belirlenen, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" 19 Mayıs'ta Samsun'da kamuoyuyla paylaşılacak.1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) organizasyonunda belirlenen, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" 19 Mayıs'ta Samsun'da açıklanacak.

TOBB'dan yapılan açıklamada, törene, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda, borsa ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, töreni, İstiklal Mücadelesi'nin 100. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ateşi yaktığı Samsun'da yapmak istediklerini bildirdi. 

İstiklal Mücadelesi ile Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarıyı taçlandıracak olan da ekonomik başarılarımız, vatandaşlarımıza iş ve aş bulmamız, yatırımlarımızı artırmamız, teknolojiyi en ileri noktada takip etmemiz, hatta bu alanda öncü olmamız. Kısaca ekonomide dünyanın en büyükleri arasında yerimizi almamız ve bunu devam ettirmemizdir. İş dünyasına düşen budur."

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