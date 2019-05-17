Sırrı Süreyya Önder kaldırıldı yerine AK Partili Selçuk Özdağ geldi

Müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi’nde 12 Eylül Darbesi’nin ardından tutuklu bulunan eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder’in müzede sergilenen biyografisi kaldırıldı. Önder’in biyografisinin yerine eski AKP'li vekil Selçuk Özdağ'ın biyografisi konuldu.

Nazım Hikmet, Behice Boran, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, ve Hüseyin İnan gibi Türkiye siyasal hayatının önde gelen isimlerinin de tutuklu bulunduğu Ulucanlar Cezaevi’nin müzeye dönüşmesinin ardından burada kalmış isimlerinin hayatlarına dair bilgileri içeren panolar koğuşlardaki ranzaların başlarında yer alıyor.

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası alan ve halen Kandıra cezaevinde tutuklu bulunan Sırrı Süreyya Önder’in biyografisi de Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sergileniyordu. 12 Eylül’ün ardından Ulucanlar’da tutuklu bulunan senarist ve yazar Feride Çiçekoğlu ile aynı ranzada biyografisi sergilenen Önder’in, bilgilerini içeren pano müze yönetimi tarafından kaldırıldı.

Önder'in yerine eski AKP Manisa Milletvekili Özdağ'ın biyografisi konuldu

Müze yönetimi tarafından Sırrı Süreyya Önder’in kaldırılan biyografisinin yerine AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın biyografisi konuldu. Özdağ, 1980-1986 yılları arasında “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar” davası nedeniyle Ulucanlar Cezaevi’nde tutuklu bulunmuştu.