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"Bayram ikramiyesine enflasyon oranı kadar zam yapılmalı"

"Bayram ikramiyesine enflasyon oranı kadar zam yapılmalı"

CHP genel başkan Yardımcı Aykut Erdoğdu tüm ücretler gibi bayram ikramiyeleri de enflasyona yenildi. O nedenle emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine en az enflasyon oranı kadar zam yapılması gerektiğini söyledi.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde "emeklilere bayramda bir maaş ikramiye" ödemeyi vadettiğini, seçimlerden sonra toplumdan gelen baskılar sonucu ise iktidarın CHP'nin bu vaadini kısmen uygulamak zorunda kaldığını savundu.

"Enflasyon oranı kadar zam yapılmalı"

İktidarın, bu vaatlerini tam olmasa da kısmen uygulamaya koymasından memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğdu, "Şimdi iktidara düşen bu ikramiyeleri hiç değilse enflasyon oranında yükseltmek. Tüm ücretler gibi bayram ikramiyeleri de enflasyona yenildi. O nedenle emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine en az enflasyon oranı kadar zam yapılmalı." açıklamasında bulundu.

"İkramiyeler bin 260 lira olmalı"

CHP olarak bin liralık bayram ikramiyesine, Cumhurbaşkanı maaşına yapılan yüzde 26'lık zammın uygulanması için Meclise önerge verdiklerini ve ikramiyelerin bin 260 liraya çıkarılmasını istediklerini bildiren Erdoğdu şunları kaydetti:

İktidar önergeyi desteklemeli

"İktidar umarız bu önergemizi destekler. Döviz kurları ve enflasyon arttı ama emeklilerin aldığı bin liralık ikramiyenin artırılacağına dair bugüne kadar bir açıklama yapılmadı. Oysa artan dolar ve enflasyon, tüm gelirler gibi bayram ikramiyesini de eritti. Geçtiğimiz yıl sadece mercimek çorbası, tavuk, pilav ve tatlıdan oluşan mütevazı bir bayram sofrası için yapılan harcama, yemeğin içine konulan 3 liralık soğanın 7, yine 3 liralık patatesin de 5 liraya çıktığı göz önüne alınırsa, geçen yıl 73 lira iken bu bayram 87 liraya yükseldi.

Sadece bu veri bile bayram ikramiyesinin artırılması gerektiğinin göstergesi. Geçen yıl emekliler ikramiyelerini 11-12 ve 13 Haziran tarihlerinde almıştı. O dönem dolar kuru 4,60 seviyesinde bulunuyordu. Emekliler, ikramiyeleri ile geçen yıl 217 dolar alabiliyordu. Bugün gelinen noktada dolar kuru 6,05 ve emekliler ikramiyeleri ile ancak 165 dolar alabiliyor."

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