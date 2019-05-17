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Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında karar

Anadolu Ajansı
Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında karar

İSTANBUL Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4890 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da 10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 47 kişinin şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davada karar çıktı.

47 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4890 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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