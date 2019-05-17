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DSP'de Ekrem İmamoğlu istifası! Hikmet Sami Türk 24 yıllık partisini terketti

DSP'de Ekrem İmamoğlu istifası! Hikmet Sami Türk 24 yıllık partisini terketti

İSTANBUL seçimleri öncesinde adayını çeken DSP'de Ekrem İmamoğlu krizi yaşanıyor. Partinin ağır toplarından eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk istifa etti.

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 24 yıldır üyesi olduğu DSP'den istifa ettiğini duyurdu. 

Hikmet Sami Türk istifa kararını "Giderek Bülent Ecevit'in kurduğu parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP'den üzülerek istifa ediyorum" sözleriyle duyurdu. 

İstifanın sebebi Ekrem İmamoğlu
Önceki gün yapılan DSP Parti Meclisi toplantısında "İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun destekleyelim ve bunu kamuoyuna açıklayalım" diyen Hikmet Sami Türk'ün önerisi kabul edilmemişti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde 'hiç kimseyi' desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

İmamoğlu'nu 2 kez önerdim
Hikmet Sami Türk'ü istifaya taşıyan ise Önder Aksakal'ın İmamoğlu'nun beyanı oldu. Hikmet Sami Türk buna tepki göstererek şunları söyledi:

-"Genel Başkan Önder Aksakal, verdiği bir demeçte, İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde PM toplantısında öneri gelmediğini öne sürdü. Oysa bunu ben önerdim ve 2 kez de oylama yapıldı. Giderek Bülent Ecevit'in kurduğu parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP'den üzülerek istifa ediyorum".

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