Hatay'da liseli gençler yaptıkları mause ile engelli Ahmet'e umut oldular
Hatay'ın Hassa ilçesinde, lise öğrencilerinin geliştirdiği gözlüğe takılan ve baş hareketleriyle kullanılabilen "engelsiz mouse", güçlükle kollarını ve ellerini oynatabilen 14 yaşındaki engelli Ahmet Karaosman'a bilgisayar kullanımında büyük kolaylık sağladı.
Fiziksel yetersizliklerinden dolayı bilgisayar kullanmakta zorlanan engellilere kolaylık sağlayabilmek amacıyla geçen yıl 100 lira harcayarak "engelsiz mouse" adını verdikleri cihaz geliştiren Hassa Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çalışmalarıyla ilçede yaşayan kas hastası Karaosman'a umut oldu.
Durumundan haberdar oldukları Karaosman için cihazda kişiye özel ayarlamalar yapan öğrenciler, daha sonra evinde ziyaret ettikleri engelli gence cihazı hediye etti. Karaosman, gözlüğe takılan ve baş hareketleriyle kullanılabilen cihaz sayesinde bilgisayarda işlemlerini rahatça yaptı.
Kişiye özel tasarlanabiliyor
Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü yürüten Mehmet Ragıp Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "engelsiz mouse"u her geçen gün daha da geliştirdiklerini söyledi. Cihazın kişiye özel de tasarlanabileceğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:
"Projemizin haberleştirilmesinin ardından basından görerek bize ulaşıp talep eden çok kişi oldu. Yakın çevremizden tanıdığımız bir öğrencimizin kardeşi yatağa bağımlı yaşıyordu. Onun hayata bağlanması, bilgisayar kullanabilmesi açısından böyle bir ürüne ihtiyacı olduğunu öğrendik. Öğrencilerimizle birlikte Ahmet kardeşimize özel tasarladığımız 'mouse'umuzu hediye ettik."