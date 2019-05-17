Hatay'da liseli gençler yaptıkları mause ile engelli Ahmet'e umut oldular

"Projemizin haberleştirilmesinin ardından basından görerek bize ulaşıp talep eden çok kişi oldu. Yakın çevremizden tanıdığımız bir öğrencimizin kardeşi yatağa bağımlı yaşıyordu. Onun hayata bağlanması, bilgisayar kullanabilmesi açısından böyle bir ürüne ihtiyacı olduğunu öğrendik. Öğrencilerimizle birlikte Ahmet kardeşimize özel tasarladığımız 'mouse'umuzu hediye ettik."