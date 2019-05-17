Süleyman Soylu, İmamoğlu'nu ti'ye alıp sert sözlerle yüklendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu ile ilgili "Öğrencilerle ilgili karar aldı Büyükşehir Belediyesi. ‘Ben yaptım' diyor. Yapmışsan başımızın üzerine ama yoksun" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı toplantı salonunda 16 mahalle muhtarıyla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

"Yapmışsan başımızın üzerine ama yoksun"

Bakan soylu şunları söyledi: Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kim? Geçici olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya. Belediye meclisi bir karar veriyor, geçici belediye başkanı da bunu tasdik ediyor, 'Ben suyu indirdim' diyor. CHP'nin şu andaki adayı mı indirdi suyu? Peki bu üstlenilir mi? Bir takım ayıplar vardır, siyasette de hayatta da vardır. İnsan yapmadığı işi üstlenmez, edep eder. Bir taraftan öğrencilerle ilgili karar aldı Büyükşehir Belediyesi. 'Ben yaptım' diyor. Yapmışsan başımızın üzerine ama yoksun.

"İlk kez böyle davranışlar görüyorum"

Belediye başkanı olmadığı bir dönemde Kıbrıs'a gidip Rauf Denktaş'ın mezarındaki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imza atılmaz. Ben hayatımda bu kadar büyük ölçekteki bir yöneticilik mekanizması içerisinde ilk kez böyle davranışlar görüyorum ve ben ayıplıyorum. Ben bunu hamlık görüyorum ve bunu İstanbul gibi dünyanın en cazibe şehirlerinden birindeki seçim yarışına da yakıştıramıyorum."