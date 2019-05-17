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Adana Valiliği duyurdu... Kanser tedavisi için yurtdışına gitmek isteyen KHK'lı Haluk Savaş'a pasaport verilecek

Adana Valiliği duyurdu... Kanser tedavisi için yurtdışına gitmek isteyen KHK'lı Haluk Savaş'a pasaport verilecek

Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Savaş'ın, mahkeme kararına rağmen reddedilen pasaport başvurusu ile ilgili açıklama yapıldı. Valilik, Savaş'a pasaportunun verileceğini duyurdu.

Haluk Savaş’a ve eşine pasaport düzenleneceğini Adana Valiliği yaptığı açıklamayla duyurdu. Yazılı açıklamada basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ardından bilgi verme gereği duyulduğu belirtildi ve şöyle denildi:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “Yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK'lı Prof. Dr. Haluk Asuman SAVAŞ'ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi” başlıklı haberle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına 15.05.2019 tarihinde Valiliğimizce yapılan açıklamaya ek basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi gereğince zaruri haller kapsamında pasaport düzenlenecektir.”

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