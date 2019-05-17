Eşcinsel evliliğe izin veren ilk asya ülkesi Tayvan oldu

TAYVAN Parlamentosu muhafazakar partilerden gelen itirazları reddederek eşcinsel evliliği yasallaştırma kararı aldı. Yeni yasa ile Tayvan eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu.

Tayvan'ın anayasa mahkemesi parlamentoya eşcinsel evliliği mümkün kılacak bir yasa tasarlamak için iki yıl süre vermişti. Mahkemenin verdiği süre dolunca eşcinsel evlilik parlamento kararı olmasa da yasal hale gelecekti. Kasım ayında yapılan referandumda çıkan "Evlilik kadın ve erkek arasındadır" sonucu süreci yavaşlatmıştı.

Parlamento'da ortaya atılan üç yasadan en ilerici olanı kabul edildi. Muhafazakar gruplar tarafından oluşturulan diğer iki yasa tasarısı eşcinsel evliliği, "evlilik" olarak tanımlamak yerine "sivil birlik" veya "aile ilişkisi" olarak tanımlamayı talep ediyordu.

Oylama sırasında binlerce LGBT hakları destekçisi parlamento binasının önünde toplandı. Kararın açıklanmasının ardından parlamentonun önünde toplananlar büyük sevinç yaşadı.

Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen, alınan karardan önce yaptığı açıklamada, "Bugün, tüm dünyaya bir doğu asya toplumunda ilerici değerlerin benimsenebileceğini gösterme şansımız var" demişti.